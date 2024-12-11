Власти подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о сотнях взрывов

Глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области произошло 268 взрывов.

По словам Федорова, под удар попали десять населенных пунктов.

«150 БпЛА разной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку», — поделился Федоров.

Он добавил, что также 109 артобстрелов накрыли Каменский, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку. В результате 22 человека получили ранения, поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

До этого Федоров сообщал, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошло не менее 218 взрывов.

Также утром 9 декабря на востоке Украины у одного из полицейских отделений Харькова произошел взрыв.

Ранее в подполье сообщили об ударе по бывшей ракетной базе в Винницкой области Украины.