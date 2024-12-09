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ВСУ начали обвешивать американские и немецкие танки советскими комплексами «Контакт-1»

«Ростех»: ВСУ обвешивают танки Leopard и Abrams комплексами «Контакт-1»

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обвешивать немецкие и американские танки Leopard и Abrams советскими комплексами динамической защиты «Контакт-1». Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, если у российских танков эти комплексы заводские, у ВСУ в основном — кустарные.

Оздоев добавил, что у российской армии есть новые и модернизированные образцы военной техники, отвечающие современным вызовам.

До этого морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский сообщил, что в зоне проведения СВО Вооруженные силы России в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard.

4 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала конфликта на Украине потеряли 19,6 тыс. танков.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют в Курской области немецкие и американские танки Leopard и Abrams.

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