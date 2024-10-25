Переданный Киеву шведский танк Stridsvagn 122 (Strv 122), который получил дополнительную защиту «Контакт-1», разработанную в СССР, заметили в зоне СВО. Подробности рассказал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Представленный на фотографии танк Strv 122 (шведская версия Leopard 2A5) получил элементы динамической защиты «Контакт-1», а также оснастили раскладывающимся «мангалом» для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе.

Этот танк вооружен гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров.

9 октября сообщалось, что российские военные уничтожили два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе АМХ-10 французского производства, в ходе боевых столкновений в Донецкой народной республике.

Незадолго до этого подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, в том числе Abrams производства США.

Ранее подбитый в зоне СВО западный танк доставили на «Уралвагонзавод».