Подбитый в зоне СВО западный танк доставили на «Уралвагонзавод»

Подбитый в зоне спецоперации немецкий танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ Ростеха). Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

«В настоящее время вражеская машина поставлена на домкраты. Специалисты концерна <…> приступили к препарированию узлов, систем и агрегатов «Леопарда». После проведения ... исследований и анализа результатов будет дана экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом», — говорится в сообщении завода.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Минобороны РФ сообщало, что бойцы 810-й бригады морской пехоты ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области и захватили броневики стран НАТО.

Также российские военнослужащие ремонтных подразделений 200-ой гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа восстановили захваченный на Артемовском направлении британский бронетранспортер (БТР) FV-103 Spartan.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».