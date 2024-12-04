Украинские дроны атаковали военный аэродром в Рязани

Военный аэродром Дягилево, расположенный в городе Рязани, подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Журналисты выяснили, что около 6:00 (совпадает с мск) три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались нанести удары по объекту. Они летели с разницей в 10 минут, говорится в публикации.

«По нашей информации, дроны были сбиты, а самолеты своевременно подняли в безопасное место. Из повреждений — незначительные на земле», — подчеркивается в материале.

Утром 4 декабря Telegram-канал SHOT написал, что ночью два беспилотника ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники в городе Брянске. Речь идет о здании АО «Группа Кремний ЭЛ».

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили летательные аппараты ВСУ, но их обломки нанесли незначительные повреждения кровле предприятия и установленному вокруг него забору. При этом никто из работников и местных жителей не пострадал, уточнили журналисты.

Ранее фрагменты сбитого украинского БПЛА упали на территории детского сада в Ростовской области.