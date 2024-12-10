Бомж-миллиардер: в Москве задержали бездомного участника СВО

Полиция в Москве задержала бездомного, который после проверки по базам данных оказался Вячеславом Чикалиным — бывшим вице-президентом «Евразбанка» и экс-председателем совета директоров ПАО «Соль Руси». Чикалин, которого разыскивали за хищение и мошенничество, сообщил, что «бомжует» уже год, но официально служит в ВС РФ и даже участвует в СВО. В столицу он приехал в отпуск, просто погостить.

Мужчину задержали при проверке документов возле станции метро «Теплый стан» еще 28 ноября, однако известно об этом стало лишь сейчас. Биометрическая система распознавания лиц, используемая полицией, показала, что он в розыске.

После проверки выяснилось, что задержанного зовут Вячеслав Чикалин, ему 53 года, он разыскивается за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Он уже был судим по делу о хищении более 4 млрд рублей у банка «Транспортный», а до того занимал должность вице-президента «Евразбанка» и председателя совета директоров ПАО «Соль Руси» — печально известной финансовой пирамиды, жертвой которой становились преимущественно пенсионеры.

По сообщению агентства Regnum, в полиции бывший топ-менеджер сообщил о себе противоречивые сведения. Он рассказал, что уже около года фактически является бездомным. Однако при этом проходит службу в армии в звании ефрейтора и участвует в спецоперации как стрелок.

Последнее оказалось правдой. Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что Чикалин подписал контракт с Минобороны.

«После того, как с мужчиной поработают следователи, вероятнее всего, он вновь вернется в зону СВО», — сообщил источник ТАСС.

Как миллиардер попал в СИЗО, а затем на СВО

Личность Вячеслава Чикалина можно назвать по-своему примечательной. В середине 2000-х он одновременно являлся вице-президентом «Евразбанка» и старостой прихода храма во имя Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево. А затем оказался участником финансовой пирамиды компании «Соль Руси», которая привлекала деньги для строительства соляного завода в Нижегородской области, но предприятие так и не заработало.

В 2018 году Чикалина арестовали и отправили в СИЗО. Как писал «Коммерсантъ», его вместе с председателем правления банка «Транспортный» Еленой Плетневой обвиняли в хищении из «Транспортного» более 4 млрд рублей, которые они, по версии следствия, вместе с другими сообщниками получили в виде кредитов по подложным документам.

В деле говорилось, что на Чикалина «возлагался подбор физических лиц, которым банк должен был выдать заведомо невозвратные кредиты, а также сбор подложных документов для их получения». В деле фигурировали более 20 человек, признанных жертвами обмана — на них оформлялись кредиты для финансирования ПАО «Соль Руси».

В 2019 году издание BFM.ru со ссылкой на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда сообщало, что ПАО «Соль Руси», а также связанные с ним дочерние компании — всего лишь часть мошеннической схемы по незаконному обогащению.

Один из обманутых граждан — пенсионер Евгений Шарамонов — в январе 2017 года купил акции ПАО «Соль Руси». При подписании документов ему обещали золотые горы: и высокий процент, и то, что через год он обратно получит свои деньги. Мошенники утверждали, что вскоре будет построен соледобывающий завод и начнется разработка Белбажского месторождения. Но оказалось, что у компании нет никакой прибыли, проценты не начисляются, а стройка так и не началась. Спустя год выкупать акции никто не захотел. Пенсионер лишился 2,5 млн рублей.

В марте 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Чикалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Судя по тому, что в настоящее время он числится участником СВО, наказание он полностью не отбыл, заключив контракт с Министерством обороны.