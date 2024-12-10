Израиль уничтожил большое количество военной техники бывшей сирийской армии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила до 80% военного потенциала сирийской армии — под удары попали 320 стратегических военных объектов бывших вооруженных сил Сирии. Об этом сообщает израильский телеканал N12 со ссылкой на израильское командование.

Утверждается, что под удар израильской авиации и ракет попали самолеты, зенитно-ракетные комплексы, подземные объекты, корабли, производственные объекты и склады бывшей Сирийской арабской армии (САА).

Также были уничтожены корабли бывшего сирийского военно-морского флота.

До этого новые власти Сирии приказали представителям вооруженной оппозиции покинуть занятые ими города.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Лукашенко высказался об Асаде.