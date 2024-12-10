Лукашенко высказался об Асаде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором. Об этом сообщает агентство Белта.

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что у него были добрые человеческие отношения с экс-президентом Сирии.

Лукашенко добавил, что хорошо знаком не только с Башаром Асадом, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. Президент Белоруссии назвал политика «величиной» и выразил сожаление, что сегодня в Сирии ломают памятники Асада-старшего. По словам Лукашенко, он «создал это государство», богатое на нефть и другие ресурсы.

Во вторник, 10 декабря, Лукашенко выразил уверенность, что новые власти в Сирии не станут рвать отношения с республикой и РФ.

Ранее авиасообщение между РФ и Сирией пообещали возобновить в середине декабря.