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Лукашенко высказался об Асаде

Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором

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x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-президент Сирии Башар Асад не был диктатором. Об этом сообщает агентство Белта.

«Какой Башар Асад диктатор? Врач по профессии, я его знаю давно», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что у него были добрые человеческие отношения с экс-президентом Сирии.

Лукашенко добавил, что хорошо знаком не только с Башаром Асадом, но и с его отцом, предыдущим сирийским лидером Хафезом Асадом. Президент Белоруссии назвал политика «величиной» и выразил сожаление, что сегодня в Сирии ломают памятники Асада-старшего. По словам Лукашенко, он «создал это государство», богатое на нефть и другие ресурсы.

Во вторник, 10 декабря, Лукашенко выразил уверенность, что новые власти в Сирии не станут рвать отношения с республикой и РФ.

Ранее авиасообщение между РФ и Сирией пообещали возобновить в середине декабря.

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