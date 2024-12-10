США провели успешный тестовый перехват баллистической ракеты

Американские войска провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В Пентагоне уточнили, что в тестовом перехвате была задействована американская система противоракетной обороны Aegis, интегрированная с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, средства противовоздушной обороны не спасают от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполковник заявил о «красной линии» Путина для НАТО.