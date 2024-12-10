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В США заявили об уничтожении сирийских военных кораблей Израилем в Латакии

WSJ: Израиль уничтожил военные корабли Сирии в Латакии

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Israel Defense Forces via AP

Израильские войска уничтожили военные корабли Сирии в ходе атаки порта Латакии. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По данным источника, на уничтоженных судах находились ракеты класса море — море. Он уточнил, что целью атаки были корабли и оружие, которое могло попасть в руки повстанцев и в дальнейшем применяться против Израиля.

Издание отметило, что за последние сутки израильские войска нанесли более 250 ударов по позициям войск Сирии.

Накануне газета The New York Times сообщила, что в прошедшие выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот. По словам неназванных чиновников, в еврейском государстве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.

Ранее танки Израиля заметили близ Дамаска.

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