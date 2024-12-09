Украинская армия скоро потеряет контроль над пятью городами. Об этом заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает «Лента.ру».

По его словам, солдаты ВСУ скоро потеряют Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великую Новоселку.

«Над Курахово ВСУ уже потеряли контроль, наши военные уже полностью замкнули его в кольцо», — заявил он.

По словам военного эксперта, после Курахово российская армия начнет наступление в сторону Покровска, поскольку этот населенный пункт является крупным логистическим центром, от которого будет многое зависеть.

До этого бывший депутат Верховной рады, ныне военнослужащий Егор Фирсов заявил, что украинские военные в ближайшее время могут потерять пять городов в ДНР. По его словам, трудно представить, сколько беспилотников, средств и сил ушло на защиту данных позиций. Он добавил, что российская армия сосредоточила силы лишь на определенных участках фронта.

Ранее российская армия окружила Курахово с четырех сторон.