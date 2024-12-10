Один из представителей вымирающего народа Чукотки погиб в зоне СВО

В Курской области в ходе боевых действий погиб один из последних представителей кереков — вымирающего коренного народа России, проживавшего на Чукотке. Об этом сообщил паблик «Погиб на СВО» в соцсети «ВКонтакте».

По данным канала, смерть Ивана Таймагыра стала невосполнимой утратой для культурного наследия России. Погибший солдат служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты, он входил в состав представителей народности кереков. Его жизнь оборвалась в возрасте 55 лет, что оставило после себя не только горечь утраты, но и осознание того, что с его гибелью завершилась история представителя вымирающего народа в РФ.

По данным из открытых источников, в 2010 году кереков на территории страны было всего четверо, а к 2021 году их число выросло до 23. Точной информации о количестве коренных жителей на момент 2024 года нет.

3 декабря бывший священник Русской православной церкви Владимир Угрюмов, принявший ислам, сгорел в танке в зоне проведения СВО на Украине. Отмечается, что мужчина был участником специального добровольческого отряда «Ахмат». Происшествие произошло в августе, но о гибели бойца стало известно только сейчас.

Ранее бойцу СВО из Бурятии посмертно присвоили звание Героя России.