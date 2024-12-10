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В Минобороны РФ рассказали об ударах по местам скопления ВСУ в Курской области

МО: военные РФ за сутки ударили по позициям 12 бригад ВСУ в Курской области

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники 12 бригад украинских войск в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Из заявления следует, что целями стали формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Малая Локня и Новая Сорочина. Также ударам подверглись позиции украинских войск около населенных пунктов Новоивановка, Мартыновка, Гуево, Николаево-Дарьино, Свердликово, Леонидово, Никольский и Лебедевка.

По информации ведомства, за данный промежуток времени вторгшиеся в российский регион подразделения ВСУ потеряли свыше 200 бойцов и два миномета. Кроме того, военные ВС РФ вывели из строя четыре автомобиля и восемь боевых бронированных машин украинских войск.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 39 660 военнослужащих», — подчеркивается в публикации.

10 декабря в Telegram-канале «Северный ветер», связанном с группировкой российских войск «Север», появились сведения об освобождении села Новоивановка в Курской области. В материале отмечалось, что в ходе сражений за этот населенный пункт ВСУ потеряли свыше 1 200 солдат.

Ранее украинские аналитики заявили о прорыве ВС РФ из Курской области в Сумскую область.

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