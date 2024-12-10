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Военные уничтожили украинский дрон близ Крыма

Минобороны: силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ близ Крыма

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Дежурные средства противовоздушной обороны утром 10 декабря уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем, вблизи Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны самолетного типа были ликвидированы в период с 10:40 до 11:10 мск.

В этот же день мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника.

По словам председателя НАК и директора ФСБ Александра Бортникова, ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на территории России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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