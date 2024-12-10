Военные уничтожили украинский дрон близ Крыма

Дежурные средства противовоздушной обороны утром 10 декабря уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Черным морем, вблизи Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны самолетного типа были ликвидированы в период с 10:40 до 11:10 мск.

В этот же день мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника.

По словам председателя НАК и директора ФСБ Александра Бортникова, ВСУ активно используют беспилотные летательные аппараты и западное вооружение для нанесения ущерба объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на территории России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.