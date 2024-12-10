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Лукашенко рассказал о последствиях размещения «Орешника» в Белоруссии

Лукашенко заявил, что против «Орешника» противоядия нет, его невозможно сбить

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на то, что размещение «Орешника» окажет сдерживающий эффект. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

По его словам, применение ядерного оружия, которое было ввезено на территорию страны, является большой ответственностью, а современные ракеты пусть и мощные, но являются обычным оружием.

«Если у нас будет обычное такое мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки и какими-то другими БМП, ракетами, они крепко подумают. <...> и действительно против этого оружия противоядия нет. Его невозможно перехватить, сбить и так далее», — заявил он.

По словам Лукашенко, для Белоруссии важно сохранять безопасное пространство.

До этого профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что у стран НАТО осталось мало вариантов в конфликте на Украине после появления у России новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». В публикации он привел отрывок из материала The National Interest, в котором говорится, что появление «Орешника» в качестве нового оружия на поле боя означает, что теперь на Западе никто не в безопасности.

Ранее ВСУ атаковали полигон, откуда запускают ракету «Орешник».

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