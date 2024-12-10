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Москалькова объяснила публикацию списка украинских военнопленных

Москалькова опубликовала список украинских пленных, чтобы их родные узнали о них

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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список с пленными украинскими военными, чтобы о них узнали их родные. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

2 декабря в Telegram-канале омбудсмена был опубликован список из 630 украинских военнослужащих, которые более года содержатся на российской территории. По ее словам, украинская сторона продолжает затягивать обмен пленными. Москалькова добавила, что надеется на включение этих военных в обменный процесс.

«Я посчитала [необходимым] свой шаг — опубликовать эти списки для того, чтобы матери и жены знали, что эти люди живы, что они находятся в безопасном месте, и согласно международным нормам и правилам, они могут вернуться домой в результате обмена», — рассказала она.

В интервью агентству она также заявила, что необходимо отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе военной операции на Украине.

Ранее Захарова заявила, что Украина саботирует обмен пленными.

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