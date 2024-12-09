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Боец ВС РФ рассказал об ударе по ВСУ в Запорожской области

Боец ВС РФ: благодаря разведке нанесен удар по ВСУ в Запорожской области

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Oleg Petrasiuk/Reuters

Командир разведывательной группы с позывным «Суетолог» рассказал РИА Новости, что российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в Запорожской области.

По словам бойца, удар стал возможен благодаря действиям разведчиков 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

«Противник находился на расстоянии 1,8 километра от нас, то есть велось визуальное наблюдение в бинокль. Ротацию техники увидели, откуда работают орудия, ДШК, минометы, АГС. Бойцы проявили себя грамотно, мудро», — поделился «Суетолог».

В результате российским войскам удалось нанести удар по позициям ВСУ. «Суетолог» добавил, что его разведчики постоянно совершенствуются и развиваются профессионально.

До этого взятый в плен украинский военнослужащий Вячеслав Рябина рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало отправлять в Курскую область наспех подготовленных мобилизованных.

По его словам, после «интенсивного» обучения его и других бойцов быстро забрали и увезли в Сумы.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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