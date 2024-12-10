Российские военные проводят разминирование Селидово в ДНР

Саперы группировки войск «Центр» проводят разминирование города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России.

«Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» осуществляют разминирование Селидово, освобожденного в ходе проведения спецоперации», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Саперы каждый день проводят разминирование дорог, многоэтажных и частных домов. В министерстве уточнили, что работа осуществляется в несколько смен группами по 3-4 человека. В Минобороны РФ добавили, что отброшенные от населенного пункта формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают дистанционно минировать дороги и подъездные пути: они в ночное время сбрасывают противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотных летательных аппаратов на территорию города.

Кроме того, отметили в ведомстве, что украинские войска в целях нанесения наибольшего ущерба гражданскому населению перед отступлением минировали колодцы и подходы к скважинам с водой.

В Минобороны рассказали, что при обнаружении взрывоопасного предмета российские военнослужащие оценивают возможность его извлечения для обезвреживания. Если извлечь опасную находку нельзя, саперы уничтожают ее методом накладного заряда на месте, если предмет не опасен, то специалисты вывозят его на подготовленное заранее место для дальнейшего уничтожения.

5 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали разминирование своих мин на Ореховском направлении.

Ранее в Финляндии сообщили о тревожной тенденции для ВСУ на фронте.