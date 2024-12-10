В Пентагоне заявили о наличии в Сирии запасов химоружия

Пентагон выражает обеспокоенность в связи с возможным наличием запасов химического оружия в Сирии и сообщает о своих усилиях, направленных на предотвращение его использования против своих войск или гражданского населения. Об этом на пресс-брифинге заявила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

«Наша цель — обеспечить, чтобы это оружие не оказалось в руках тех, кто может применить его против гражданских лиц или американских сил и их союзников в регионе», — добавила Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, что американские военные не участвуют непосредственно в этой операции и действуют посредством своих союзников.

«У нас есть соответствующий опыт, и мы работаем с партнерами, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», — заверила Сингх.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара сообщило, что израильская армия нанесла удар по складу химоружия в Сирии.

Ранее в Пентагоне открестились от идеи расширять военное присутствие США в Сирии.