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В Израиле сообщили, что атаковали склад химоружия в Сирии

Bloomberg: Израиль нанес удар по складу химического оружия в Сирии

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Израильская армия нанесла удар по складу химоружия в Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

По словам министра, «иранская оккупация» Сирии подошла к концу. Он добавил, что некоторые повстанцы, которые свергнули правительство президента Башара Асада, являются приверженцами «экстремальной идеологии радикального ислама».

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии. По данным СВР, операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. Ее целью, по данным службы, станет инсценировка применения химического оружия со стороны армии Сирии и воинского контингента России в САР.

Накануне глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 9 декабря захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.

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