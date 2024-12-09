В Израиле сообщили, что атаковали склад химоружия в Сирии

Израильская армия нанесла удар по складу химоружия в Сирии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

По словам министра, «иранская оккупация» Сирии подошла к концу. Он добавил, что некоторые повстанцы, которые свергнули правительство президента Башара Асада, являются приверженцами «экстремальной идеологии радикального ислама».

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии. По данным СВР, операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. Ее целью, по данным службы, станет инсценировка применения химического оружия со стороны армии Сирии и воинского контингента России в САР.

Накануне глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 9 декабря захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.

Ранее США пообещали помощь соседям Сирии на фоне событий в республике.