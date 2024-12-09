Военные Запада и Украины до государственного переворота в этой стране принимали участие в маршах на Красной площади совместно с военнослужащими Вооруженных сил России. Об этом в социальной сети Х напомнил ирландский журналист Чей Боуз.

«До незаконного, поддержанного США переворота в 2014 году, который вверг Украину в гражданскую войну, украинские, британские, американские и французские армии прошли маршем рядом со своими российскими товарищами по Красной площади, чтобы поблагодарить их за уничтожение фашизма», — написал он.

Боуз отметил, что это является «неудобной правдой».

29 ноября в Службе внешней разведки России (СВР) сообщили, что западные страны в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент, его численность составит около 100 тысяч военных. Там заявили, что такое развитие событий означает оккупацию Украины.

По информации СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря, предполагается, будет отдано в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с регионом Киева получит Великобритания.

Ранее Путин заявил, что страны НАТО довели ситуацию до госпереворота на Украине и вынудили Россию начать СВО.