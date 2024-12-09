В Дагестане открыли учебный центр по подготовке операторов БПЛА

Центр подготовки специалистов беспилотных авиационных систем «Технолет» открыли в Махачкале. Об этом пишет РИА Новости.

Центр был открыт на базе Дагестанского государственного технического университета.

Источник отмечает, что действующие военные, а также желающие заключить контракт граждане, могут бесплатно обучиться навыкам управления беспилотниками.

Глава республики Сергей Меликов отметил, что после окончания боевых действий на Украине центр можно будет использовать в мирных целях.

«Беспилотные комплексы — это не только средства вооруженной борьбы, но и те технические средства, которые используются и в хозяйстве в различных отраслях», — отметил он.

Недавно министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в российских военных училищах необходимо начать обучать военно-учетным специальностям (ВУС) в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для ВС России данный вопрос остается открытым.

Ранее российские бойцы испытали новый грузовой БПЛА в зоне спецоперации.