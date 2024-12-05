Российские бойцы испытали новый грузовой БПЛА в зоне спецоперации

Российские военные испытали новый грузовой дрон в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

В материале отмечается, что данный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представляет собой квадрокоптер с двумя видами рам для транспортировки грузов разных габаритов. Дрон способен перемещать до 20 кг полезной нагрузки и развивать скорость до 70 км/ч.

«Он служит для переброски по воздуху боеприпасов, провизии и иных необходимых запасов. <...> При необходимости коптер можно использовать и для сброса боеприпасов — мощность его моторов позволит поднять в воздух и доставить до цели две противотанковые мины», — говорится в публикации.

Из текста следует, что речь идет о противотанковых минах ТМ-62.

По информации журналистов, российские бойцы уже применяют новый БПЛА для снабжения снарядами и провизией одного из подразделений Вооруженных сил РФ на фронте. О каком именно отряде идет речь, не уточняется.

«Роботизированная доставка сейчас особо актуальна — она помогает сохранить жизни наших бойцов», — добавили корреспонденты, сославшись на экспертов.

Ранее на фронте испытали новую линейку дронов с мультичастотной системой связи.