В России хотят обучать ряду военно-учетных специальностей в сфере беспилотников

В российских военных училищах необходимо начать обучать военно-учетным специальностям (ВУС) в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Обязательно в военном образовании должен появиться соответствующий профиль. Должны появиться ВУСы, причем целое семейство, и этому надо учить в военных училищах», — сказал Белоусов в ходе совещания по развитию беспилотных технологий в армии.

В ВС РФ также должна быть выстроена система управления беспилотниками, отметил он и добавил, что этот вопрос пока остается открытым, но его предстоит решить.

В сентябре сообщалось, что Московский авиационный институт работает над созданием коммерческой версии беспилотного охранника «Контур», который будет оснащен программным обеспечением собственной разработки, способным определять противоправное поведение людей и распознавать подозрительные предметы.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск беспилотного броневика «Зубило».