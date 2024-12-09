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Три россиянина получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ

Гладков: три жителя Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, ранив трех местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из трех дронов атаковал окрестности села Двулучное и сбросил бомбу на легковой автомобиль, в котором находились люди.

«Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. <...> Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено», — уточнил Гладков.

Два других беспилотника совершили налет на город Шебекино и село Муром. Поврежден грузовик и забор частного домовладения.

Накануне беспилотник украинских войск ударил по многоквартирному дому в Шебекино. После детонации летательного аппарата повреждения обнаружили на фасаде дома и двух припаркованных легковых автомобилях. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали полигон, откуда запускают ракету «Орешник».

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