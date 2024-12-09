В Армении заявили, что РФ никогда не предлагала участвовать в конфликте на Украине

Россия никогда не просила и не предлагала Армении принять участие в конфликте на Украине. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом. Такой попытки не было», — сказал он в интервью финскому агентству Lännen Media.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в конфликте с Россией помогают 50 государств мира, а Москве — только Минск. По его словам, подобное происходит из-за того, что республика юридически и фактически должна это делать.

Лукашенко подчеркнул, что конфликт на Украине — это и белорусская проблема. Он заявил, что на Украине «идет война» между Россией, ее помощниками и странами НАТО.

Ранее Армения заявила о готовности сотрудничать с МУС.