Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в конфликте с Россией помогают 50 государств мира, а Москве — только Минск, сообщает БелТА.

Он подчеркнул, что подобное происходит из-за того, что республика юридически и фактически должна это делать.

По мнению Лукашенко, Киев начал обострять отношения с Минском по «команде американцев» в расчете на то, что Белоруссия ответит. Президент добавил, что украинской стороне повезло, что республика не вступила в конфликт.

Лукашенко добавил, что сегодня делает все возможное для того, чтобы «закончить это».

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков объяснил, чего Запад хочет от президента республики Александра Лукашенко.

По словам дипломата, желания стран Запада не изменились. Они хотят, чтобы Белоруссия проводила политику в их интересах.

Он уточнил, что на Западе хотели привести к власти в республике псевдодемократические силы. Чиновник считает, что во время активной фазы конфликта РФ и Украины изменения западной политики не будет.

Ранее Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать.