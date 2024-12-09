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В Шебекине беспилотник атаковал многоэтажку

В Шебекине беспилотник влетел в многоэтажный дом

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Телеграм-канал «Просто Михаил Шебекино»

В Шебекине Белгородской области беспилотник влетел в многоэтажку. Фото с места прилета опубликовал Telegram-канал «Белгород — молния».

По данным канала, местные жители после атаки заметили поднимающийся в небо дым. О пострадавших и возможных повреждениях дома и инфраструктуры пока информации не поступало.

Накануне беспилотник ВСУ ударил по другому многоквартирному дому в Шебекино. После детонации летательного аппарата повреждения обнаружили на фасаде дома и двух припаркованных легковых автомобилях. Однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Шебекино и несколько белгородских сел остались без света из-за аварии.

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