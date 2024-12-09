Российские войска нанесли удары по Малой Токмачке и Новоандреевке в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его данным, больше всего ущерба было нанесено Малой Токмачке.

«В северную часть села, находящуюся за рекой Конка, прилетало из РСЗО. Там только-только заселились дроноводы», — сказал он.

В Новоандреевке, по которой российские войска также нанесли удар, украинские войска ведут огонь из ствольной артиллерии и минометов по позициям сил РФ.

Ночью координатор николаевского подполья заявлял, что Вооруженные силы России нанесли два удара в направлении Славянской тепловой электростанции в селе Николаевка Краматорского района.

По его словам, в зданиях, расположенных на территории ТЭС, располагались украинские военнослужащие.

В конце ноября сообщалось, что российские войска подошли к окраинам Малой Токмачки.

Ранее в подполье сообщили об ударе по военной части с наемниками на западе Украины.