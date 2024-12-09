ВМС Индии получили от РФ ракетный фрегат Tushil

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передал ВМС Индии ракетный фрегат Tushil. Об этом пишет ТАСС.

«Это четвертый фрегат, построенный на калининградской верфи ОСК для ВМС Индии. Проектантом корабля является проектно-конструкторское бюро ОСК «Северное ПКБ», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что Tushil станет уже седьмым по счету кораблем проекта 11356 в ВМС Индии, построенным на российских верфях.

В ноябре ВМФ России провел первые совместные учения с Индонезией.

Как заявил командир отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России Алексей Анциферов, эти учения должны стать «уроком» для недружественных стран — соседей Юго-Восточной Азии. Он назвал их «ярким примером» дружбы Индонезии и России, основанной на «равнопартнерских отношениях».

Ранее ВМФ и ВКС РФ провели на учениях пуски ракет «Циркон» в Средиземном море.