В Индийском океане пройдут первые военно-морские учения Индонезии и России

Первые в истории военно-морские учения с участием России и Индонезии пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява. Об этом заявил командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата, передает портал Indonesiadefense.

Учения получили название «Орруда-2024».

По словам Хендрата, это будут первые российско-индонезийские маневры такого рода с момента обретения Индонезией независимости 79 лет назад.

Вице-адмирал добавил, что концепция индонезийской внешней политики свободна и активна, поэтому у страны не возникает проблем по вопросу, с кем проводить учения.

Совместные учения будут состоять из базового (портового) в Сурабае и морского этапа, который пройдет в районе Яванского моря. Планируется, что РФ и Индонезия задействуют по три корабля.

Что касается учебных материалов для учений, они пока находятся под редакцией, поскольку до сих пор Индонезию регулярно приглашали на совместные учения с США, Австралией, Сингапуром, Малайзией и Таиландом. Хендрата пояснил, что корректировка учебных материалов необходима, так как согласования процедур будут вестись на русском языке.

Ранее сообщалось, что белорусские военные примут участие в учениях с боевыми стрельбами в России.