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Россия на учениях провела пуски «Циркона» и «Калибра»

ВМФ и ВКС РФ провели на учениях пуски ракет «Циркон» в Средиземном море

Силы Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России провели совместные пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования во время учений, проходивших в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

3 декабря 2024 года в рамках учений, направленных на отработку совместных действий ВМФ и ВКС, осуществлены запуски высокоточных ракет. Экипажи фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» из состава ударной группы ВМФ России выполнили пуски гиперзвуковых ракет «Циркон», а дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» запустила крылатую ракету «Калибр» по морской мишени. В тоже время расчет берегового ракетного комплекса «Бастион», расположенного на побережье Средиземного моря, осуществил боевой пуск крылатой ракеты «Оникс».

В результате все назначенные цели были успешно поражены точными попаданиями, сообщили в министерстве.

2 декабря член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал создавать в России мобилизационные резервы на фоне планов стран Запада «воевать» с Россией.

Ранее шесть кораблей НАТО прибыли в порт Таллина.

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