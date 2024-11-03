Первые совместные учения ВМС РФ и Индонезии станут «уроком» для недружественных стран-соседей Юго-в Восточной Азии. Об этом заявил РИА Новости командир отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМС России Алексей Анциферов.

«Мы готовы прийти на помощь любым людям в этом регионе», — отметил он.

Командир отряда венных кораблей обратил внимание, что первые совместные учения ВМС двух стран является «ярким примером» дружбы Индонезии и России, основанной на «равнопартнерских отношениях». По его словам тренировки военных моряков станут традиционными.

В начале августа стало известно, что первые в истории военно-морские учения с участием России и Индонезии пройдут 4-8 ноября в провинции Восточная Ява. Учения получили название «Орруда-2024». Об этом заявил командующий ВМС Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата. Он добавил, что концепция индонезийской внешней политики свободна и активна, поэтому у страны не возникает проблем по вопросу, с кем проводить учения.

Ранее сообщалось, что белорусские военные примут участие в учениях с боевыми стрельбами в России.