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Вагнеровец рассказал о ситуации в ЧВК после крушения самолета Пригожина

Командир «Ратибор»: после крушения самолета Пригожина не было совета командиров

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Пресс-служба «Конкорда»

После крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина кампания не проводила совет командиров. Об этом в беседе с телеканалом 360 рассказал один из командиров вагнеровцев Александр Кузнецов с позывным «Ратибор».

«Я сразу хочу развеять миф о совете командиров. У нас такого понятия реально не было. <...> Не помню, чтобы после авиакатастрофы что-то проводили. Может быть, как-то кулуарно кто-то приехал и разговаривал о чем-то», — сказал «Ратибор».

По словам офицера, в ЧВК всегда все было «по-военному»: организация соблюдала правила, подобно Минобороны РФ, и вела свою документацию. Он также отметил, что в «Вагнере» царило единоначалие.

Вечером 23 августа 2023 года стало известно о крушении принадлежавшего Пригожину частного самолета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Пассажирами самолета числились 10 человек, среди них — Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Ни одного из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее у компании Евгения Пригожина появился новый собственник.

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