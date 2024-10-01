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В РФ предупредили о планах Запада и Киева инсценировать применение химоружия в Сирии

СВР: Запад и Украина готовят инсценировку применения химоружия в Сирии

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Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В СВР отметили, что операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. Ее целью, по данным службы, станет инсценировка применения химического оружия со стороны армии Сирии и воинского контингента России в САР. После этого спецслужбы намерены развернуть компанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия.

По данным СВР, для реализации плана спецслужбы планируют задействовать организацию «Белые каски».

«Ее активисты осуществят видеофиксацию так называемых последствий инцидента и направят в международные организации соответствующее обращение, а также якобы свидетельства мирных жителей с возложением ответственности за произошедшее на Сирию и Россию», — говорится в сообщении.

В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украине поставили сотни тонн химического вещества, которое можно использовать для производства химоружия. По его словам, речь идет о поставках порядка 500 тонн триэтаноламина.

Ранее глава «Росатома» предупредил об угрожающем миру поведении Киева.

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