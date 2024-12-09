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В «Ростехе» рассказали о ракете «Изделие-305» в зоне СВО

«Ростех»: ракету «Изделие-305» в зоне СВО применяют с точностью скальпеля

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Михаил Жердев

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал газете «Красная звезда», что российские военные применяли ракету «Изделие-305» в зоне СВО с хирургической точностью.

По его словам, операторы вертолетов используют ракету «Изделие-305» «как хирург скальпель».

«За счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно», — поделился Оздоев.

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