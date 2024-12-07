В «Ростехе» обратили внимание на недостатки западных танков

Западные танки держат удар хуже российских из-за более слабой брони. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные корпорации «Ростех».

«Пока западные конструкторы прежде всего полагались на комбинированную броню, отечественными была принята концепция комбинированной брони с динамической защитой», — рассказали технологи.

Отмечается, что сейчас российские танки оснащены почти всеракурсной динамической защитой, которая предполагает усиленные боковые экраны, дополнительную защиту башни и надгусеничных полок, а также защиту кормы и средства против дронов.

Подчеркивается, что меньший заброневой объем делает толще комбинированную броню, включающую элементы динамической защиты. Отмечается, что благодаря этому отечественные танки могут выдержать множественные попадания снарядов, противотанковых управляемых ракет и FPV-дронов.

До этого сообщалось, что Украина получила танки Challenger 2 без дополнительной брони.

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