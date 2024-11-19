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Российским войскам передали партию ракет для «Искандеров»

В ВС России поставили партию ракет для ОТРК «Искандер» и снарядов «Краснополь»

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Виталий Невар/РИА Новости

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал в распоряжение Вооруженных сил (ВС) России партию ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и управляемых боеприпасов «Краснополь». Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

В корпорации уточнили, что поставка была осуществлена в рамках государственного оборонного заказа. Российские войска получили партию вооружения в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, отметили в «Ростехе».

«Искандер-М» предназначен для ликвидации систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Улучшенный снаряд «Краснополь-М2» обладает увеличенной дальностью стрельбы и повышенной точностью поражения малоразмерных целей», — говорится в сообщении.

В конце октября холдинг «Высокоточные системы» отправил в войска новую партию плавающих и десантируемых бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Согласно сообщению «Ростеха», машина оборудована системами подавления линий управления дронами, комплектами защиты верхней полусферы и комплектом снижения заметности в инфракрасном и радиолокационном спектрах «Накидка».

Ранее «Уралвагонзавод» направил новую партию «Солнцепеков» в зону СВО.

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