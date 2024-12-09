Военный рассказал о подвигах набранных в колониях бойцов «Вагнера»

Набранные в колониях бойцы для частной военной компании «Вагнер» в свое время совершили немало подвигов. Их отличал особый подход к выполнению боевых задач, рассказал командир первого штурмового отряда, Герой России Александр Кузнецов в интервью 360.ru.

По словам военного, первые бойцы из числа бывших заключенных поступили в его подразделение. Они заключили контракт на полгода, после чего могли либо продлить его, либо уехать домой.

«Из 50 человек на тот момент, через полгода, у меня вернулось домой живыми и невредимыми 48», — заявил Кузнецов.

По его словам, штурмовики, которых призвали из колоний, имели особый подход к выполнению задач. Примером он назвал случай, когда они пробрались в забетонированные укрепрайоны и смогли ликвидировать врага с помощью ножей.

«Не каждый на такое способен. Это должен быть твердый стержень бесстрашия внутри. Таких подвигов было немало», — заявил командир.

По его словам, порядка 70% прошедших 6-месячный контракт бойцов позже вернулись в ряды военных ЧВК. Многие объяснили это невозможностью покинуть своих товарищей, с которыми вместе преодолевали преграды.

Напомним, до этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в настоящий момент такая структура, как ЧВК «Вагнер», фактически не существует. По его словам, хотя часть солдат предпочла уйти на заслуженный отдых, большинство желают продолжить выполнять боевые задачи.

Ранее командиры «Вагнера» раскрыли главные правила своего кодекса.