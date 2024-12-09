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В Румынии опровергли сообщения о мобилизации резервистов

Минобороны Румынии назвало фейком сообщения о мобилизации резервистов на Украину

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Global Look Press

Министерство обороны Румынии опровергло появившиеся в соцсетях сообщения о том, что якобы началась подготовка к мобилизации резервистов для отправки на Украину. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что подобные сообщения противоречат суверенитету Румынии и направлены против НАТО. Представители Минобороны считают, что распространители фейков хотят стимулировать панику в обществе.

Минобороны заверило, что будет тщательно следить за информацией в соцсетях, а граждан попросили уточнять данные в проверенных источниках.

До этого украинская журналистка Диана Панченко ответила на слова миллиардера Александра Сороса, заявив, что Украина воюет за интересы других стран. Она считает, что украинцы используются как армия, которая должна сражаться с русскими за интересы совершенно других стран.

Незадолго до этого Сорос заявил, что Россия начала боевые действия на территории Украины для того, чтобы улучшить свою демографию, повысив процент славянского населения, и в будущем иметь возможность отправить украинцев в свои резервные войска.

Ранее на Западе обратили внимание на нежелание соседей Украины ее защищать.

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