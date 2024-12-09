Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у ВСУ нет стратегического замысла по удержанию региона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сальдо, ВСУ не ведут в регионе строительства фортификационных защитных сооружений. Это может свидетельствовать о нехватке ресурсов для полноценной обороны.

«Это отражает разницу в подходах к ведению боевых действий. Противник действует по принципу коротких, эпизодических атак, направленных на достижение локальных целей. Однако такие действия создают иллюзию активности, не влияя на общий исход конфликта», — поделился Сальдо.

До этого Сальдо заявлял, что киевские власти предчувствуют неудачу на фронте и поэтому все чаще терроризируют местных жителей.

Кроме того, Сальдо говорил, что удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирному населению являются проявлением бесчеловечной агрессии. Он также добавил, что создается ощущение, что украинская армия ведет борьбу не против российских военных, а против мирных жителей.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.