Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти предчувствуют неудачу на фронте. Его слова передает РИА Новости.
«Режим Зеленского чувствует, что на фронте-то им уже удачи не видать никакой давно. Поэтому они начали терроризировать все больше и больше... мирных жителей», — поделился Сальдо.
До этого Сальдо заявлял, что удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирному населению являются проявлением бесчеловечной агрессии.
Он также добавил, что создается ощущение, что украинская армия ведет борьбу не против российских военных, а против мирных жителей.
До этого четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области.
Одного из пострадавших госпитализировали в хирургическое отделение.
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