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Израильская армия создает дополнительную зону безопасности на границе с Сирией

Гендельман: ЦАХАЛ создает дополнительную зону безопасности у горы Хермон в Сирии

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Amir Cohen/Reuters

Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил в своем Telegram-канале, что Израиль создает дополнительную зону безопасности у горы Хермон в Сирии.

«Израиль продолжает расширение контроля над зоной разграничения и другими стратегическими точками на горе Хермон и прилегающими к ней территориями», — поделился Гендельман.

Он пояснил, что целью расширения зоны безопасности является нейтрализация угроз и налаживание контактов с местными друзскими и другими общинами.

До этого газета The New York Times писала, что в эти выходные израильская армия впервые за более чем полвека пересекла границу Сирии за пределами Голанских высот.

По утверждению чиновников, в Тель-Авиве существует беспокойство, что представители вооруженной сирийской оппозиции могут захватить военные объекты вблизи Голан и использовать их против Израиля.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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