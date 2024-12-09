В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Ростовской областью три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью в Ростовской области силами и средствами ПВО уничтожены три БПЛА: два в районе Миллерово и один возле Каменска», — сообщил глава региона.

Слюсарь добавил, что в результате отражения атак украинских беспилотников никто не пострадал. В момент публикации материала на земле уточнялись последствия падения БПЛА.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи на 8 декабря над пятью регионами Российской Федерации было перехвачено и уничтожено 46 украинских беспилотников.

Оборонное ведомство уточнило, что дежурные силы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили больше всего дронов на территории Белгородской области — 17 единиц.

Кроме того, 12 дронов были сбиты над Курской областью, еще семь — над Ростовской областью. В свою очередь, шесть БПЛА были сбиты над Воронежской областью и еще четыре — над Астраханской.

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.