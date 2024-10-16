Министерство обороны России сообщило, что бойцы группировки «Днепр» применили установленный на роботизированную платформу противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» в Запорожской области.

«Фагот» и FPV-дроны использовались для поражения артиллерии и укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северу от Работино.

Отмечается, что спроектировал и сконструировал роботизированный комплекс один из военнослужащих группировки войск «Днепр», инженер по образованию.

Накануне командир танкового взвода сообщил, что украинские военные снизили активность в районе села Работино в Запорожской области. По словам российского военного, танкисты Вооруженных сил России полностью контролируют ситуацию в районе населенного пункта, обстановка остается стабильной.

До этого механик-водитель рассказал, что российские солдаты в ходе выполнения боевых задач на Кураховском направлении вытащили принадлежащий сослуживцам танк Т-73 БЗМ, застрявший в непосредственной близости от позиций Вооруженных сил Украины.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.