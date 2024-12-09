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На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла на высоту 1,5 километра

МЧС: вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 километра

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ГУМЧС России по Сахалинской области

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил пепел на высоту 1,5 километра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области в Telegram-канале.

«Сегодня в 10:25 (02:25 по московскому времени. — «Газета.Ru») в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области <…> поступила информация о том, что на вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту 1,5 километра», — говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, шлейф пепла распространился на расстояние более пяти километров в северо-западном направлении.

Чрезвычайное ведомство отметило, что пеплопад в регионе не наблюдался, запаха сероводорода также нет. В районе вулкана нет туристических групп, международные трассы движения самолетов не проходят.

До этого сообщалось, что город Гриндавик и популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна» в Исландии были полностью эвакуированы на фоне извержения вулкана, которое началось в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове Рейкьянес. Длина трещины составляет около трех километров, а ее южный конец находится у Силингарфелла.

Ранее ученые предупредили о неконтролируемом извержении вулканов вследствие глобального потепления.

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