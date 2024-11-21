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В Исландии эвакуировали Гриндавик и курорт из-за извержения вулкана

Visir: Гриндавик в Исландии эвакуирован из-за извержения вулкана

Город Гриндавик и популярный геотермальный курорт «Голубая лагуна» в Исландии были полностью эвакуированы на фоне извержения вулкана, начавшегося в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщает исландская интернет-газета Visir.

«Длина трещины составляет около трех километров, а ее южный конец находится у Силингарфелла. Считается, что за последние несколько ночей они остановились примерно в пятидесяти домах в Гриндавике. Полиция и гражданская оборона немедленно начали работу по эвакуации города и Голубой лагуны, которая прошла успешно», — говорится в публикации.

По данным газеты, извержение серии кратеров Сундхнукс началось в 23:14 среды, 20 ноября, после того, как на одиннадцатом часу в этом районе была измерена повышенная сейсмическая активность и можно было отметить изменение давления в скважинах в вулканической системе Сварценги.

21 ноября исландская метеослужба сообщила, что на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. По данным службы, длина изверженной трещины оценивается примерно в три километра. Поток лавы распространяется как на восток, так и на запад.

Международный аэропорт Кеблавик на полуострове Рейкьянес, в свою очередь, сообщил, что работает в штатном режиме и не пострадал от извержения вулкана.

Также сообщалось, что на фоне извержения вулкана служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность. На исландской территории расположено 33 активные вулканические системы. С 2021 года полуостров Рейкьянес стал свидетелем нескольких извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, а также в июле 2023 года и в январе, марте, мае и августе 2024 года.

Ранее ученые научились прогнозировать извержения вулканов по сползанию ледников.

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