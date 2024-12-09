Взятие села Благодатное под контроль российскими войсками позволяет усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Благодатное открывает путь на Великую Новоселку юго-западнее населенного пункта и позволяет усилить давление на противника, а также ускорить обход с фланга», — сказали силовики.

О взятии Благодатного под контроль утром 8 декабря сообщало Минобороны России. Также, по данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и двум бригадам теробороны противника в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь в ДНР.

6 декабря Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Петровка и Пустынка. Российские войска нанесли поражение живой силе противника, а также отразили 72 атаки ВСУ.

Ранее военкор назвал «головную боль» ВСУ.