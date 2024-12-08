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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и двум бригадам теробороны противника в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь в ДНР. Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

За сутки потери ВСУ в этих районах составили до 190 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ потеряли две самоходные артиллерийские установки «Акация», а также американские две боевые бронированные машины MaxxPro и самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Вместе с этим российские военные уничтожили склад горючего.

Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль трассу Красноармейск — Днепропетровск (украинские названия — Покровск и Днепр). Эта трасса является ключевой в снабжении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске.

Ранее американцы поделились мнением, кто побеждает в конфликте на Украине.

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