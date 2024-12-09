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Пушилин рассказал о продвижении российских войск под Красным Лиманом и Часовым Яром

Пушилин: ВС России продвигаются под Красным Лиманом и Часовым Яром

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Российские войска осуществляют продвижение на трех фронтах: в районе Красного Лимана, Часова Яра и Торецка (российское название Дзержинск). Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин отметил, что в Дзержинске наблюдается продвижение, и добавил, что Великая Новоселка и события в этом районе остаются в центре внимания. Он также подчеркнул, что российские военные практически полностью контролируют ситуацию в некоторых местах, в частности, трасса на Днепропетровск находится под огневым контролем. В районе Нового Комара у Великой Новоселки идут серьезные бои, в Курахово северная часть населенного пункта почти полностью контролируется Вооруженными силами России, а в Часовом Яре основные бои продолжаются в районе огнеупорного комбината.

7 декабря бывший депутат Верховной рады, ныне военнослужащий Егор Фирсов рассказал, что Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут потерять пять городов в Донецкой народной республике. По словам экс-парламентария, армия Украины рискует потерять контроль над Часовым Яром, Курахово, Покровском, а также над Мирноградом и Великой Новоселкой.

Ранее военкор назвал «головную боль» ВСУ.

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